- Последний гол в ворота "Спартака" - ошибка вратаря Ильи Свинова? Это не его ошибка, это ошибка Литвинова. Отстоял он очень уверенно, выручил, когда били пенальти. Ни в одном мяче он не виноват. Здесь Литвинов должен был выбивать мяч, а не ждать, что кто-то придет и возьмет. Вратарь не может идти в борьбу, когда два игрока борются за мяч в спорном моменте. Это ошибка Литвинова целиком и полностью. Он имел достаточно времени, чтобы выбить мяч в аут или на угловой, а не ждать вратаря. Но он хотел сохранить мяч, - приводит слова Гладилина Metaratings.ru.
Матч 4 тура Российской премьер-лиги "Урал" - "Спартак" окончился волевой победой (3:2) хозяев поля, которые забили два решивших судьбу игры гола на 90-й минуте и в добавленное время. Победный мяч "шмелей" состоялся на 90+4 минуте в результате ошибки центрального защитника красно-белых Руслана Литвинова, который в своей штрафной попытался сохранить у себя мяч, неудачно прикрыв его корпусом от нападающего екатеринбуржцев Эрика Бикфалви.
"Спартак" после поражения в Екатеринбурге опустился на третью строчку турнирной таблицы с 9 очками, на первое место поднялся набравший 10 очков "Урал".
Гладилин: победный гол "Урала" "Спартаку" - ошибка не Свинова, а Литвинова, целиком и полностью
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин высказал мнение о решающем голе, забитом в ворота красно-белых игроками "Урала" в матче 4 тура РПЛ (2:3).
Фото: ФК "Спартак"