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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Ростов
20:00
РубинНе начат
П1 2.15X 3.4П2 3.65

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ленинградец
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
Родина2 тайм
П1 1.36X 4.1П2 11
Кубань
18:30
СоколНе начат
П1 2.14X 3.45П2 3.4
Черноморец
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 2X 3.5П2 3.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
2 - 1 2 1
НоттингемЗавершен
Брайтон
1 - 0 1 0
Лутон Таун2 тайм
П1 1.12X 8.6П2 36
Эвертон
0 - 0 0 0
Фулхэм2 тайм
П1 2.38X 2.46П2 4.7
Борнмут
0 - 0 0 0
Вест Хэм2 тайм
П1 3.3X 2.46П2 3
Шеффилд Юнайтед
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас2 тайм
П1 5X 2.3П2 2.46
Ньюкасл
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.69X 4.2П2 5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.6X 2.95П2 3.3
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.1X 3.5П2 2.36

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
П1 2X 3.65П2 3.8
ПСЖ
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.41X 5П2 8.2

Суперкубок Германии

Бавария
21:45
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.6X 4.8П2 5.6
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Гладилин: победный гол "Урала" "Спартаку" - ошибка не Свинова, а Литвинова, целиком и полностью

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Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин высказал мнение о решающем голе, забитом в ворота красно-белых игроками "Урала" в матче 4 тура РПЛ (2:3).
Фото: ФК "Спартак"
- Последний гол в ворота "Спартака" - ошибка вратаря Ильи Свинова? Это не его ошибка, это ошибка Литвинова. Отстоял он очень уверенно, выручил, когда били пенальти. Ни в одном мяче он не виноват. Здесь Литвинов должен был выбивать мяч, а не ждать, что кто-то придет и возьмет. Вратарь не может идти в борьбу, когда два игрока борются за мяч в спорном моменте. Это ошибка Литвинова целиком и полностью. Он имел достаточно времени, чтобы выбить мяч в аут или на угловой, а не ждать вратаря. Но он хотел сохранить мяч, - приводит слова Гладилина Metaratings.ru.

Матч 4 тура Российской премьер-лиги "Урал" - "Спартак" окончился волевой победой (3:2) хозяев поля, которые забили два решивших судьбу игры гола на 90-й минуте и в добавленное время. Победный мяч "шмелей" состоялся на 90+4 минуте в результате ошибки центрального защитника красно-белых Руслана Литвинова, который в своей штрафной попытался сохранить у себя мяч, неудачно прикрыв его корпусом от нападающего екатеринбуржцев Эрика Бикфалви.

"Спартак" после поражения в Екатеринбурге опустился на третью строчку турнирной таблицы с 9 очками, на первое место поднялся набравший 10 очков "Урал".


Спартак Урал Литвинов Свинов Гладилин
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