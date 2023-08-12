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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Ростов
20:00
РубинНе начат
П1 2.15X 3.4П2 3.65

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ленинградец
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
Родина2 тайм
П1 1.36X 4.1П2 11
Кубань
18:30
СоколНе начат
П1 2.14X 3.45П2 3.4
Черноморец
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 2X 3.5П2 3.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
2 - 1 2 1
НоттингемЗавершен
Шеффилд Юнайтед
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас2 тайм
П1 5.1X 2.26П2 2.48
Брайтон
1 - 0 1 0
Лутон Таун2 тайм
П1 1.12X 8.6П2 36
Эвертон
0 - 0 0 0
Фулхэм2 тайм
П1 2.4X 2.44П2 4.7
Борнмут
0 - 0 0 0
Вест Хэм2 тайм
П1 3.35X 2.44П2 3.05
Ньюкасл
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.69X 4.2П2 5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.6X 2.95П2 3.3
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.1X 3.5П2 2.36

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
П1 2X 3.65П2 3.8
ПСЖ
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.41X 5П2 8.2

Суперкубок Германии

Бавария
21:45
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.6X 4.8П2 5.6
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Агент экс-форварда "Рейнджерс" Морелоса: веду переговоры с несколькими топ-клубами из России

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Агент колумбийского форварда Альфредо Морелоса Мартин Каманьо рассказал о своих переговорах с клубами РПЛ.
Фото: Getty Images
- Я веду переговоры с несколькими топ-клубами из России, которые заинтересованы в Морелосе. Здесь очень сильный чемпионат, на который Альфредо смотрит с большим восхищением, - передает слова Каманьо Sport24.

27-летний колумбийский нападающий Альфредо Морелос с июня 2023 года является свободным агентом. В течение 6 последних сезонов футболист выступал за шотландский "Глазго Рейнджерс", в составе которого провел 269 матчей, забил 124 гола и отдал 58 результативных передач, а также был 8 раз удален с поля (4 из них посредством прямой красной карточки) и получил 66 предупреждений, которые не привели к удалению.

За сборную Колумбии Морелос провел 11 матчей, в которых забил 1 гол, его последнее выступление за национальную команду состоялось летом 2021 года на Копа Америка-2021.


Рейнджерс Российские трансферы
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