- Я веду переговоры с несколькими топ-клубами из России, которые заинтересованы в Морелосе. Здесь очень сильный чемпионат, на который Альфредо смотрит с большим восхищением, - передает слова Каманьо Sport24.
27-летний колумбийский нападающий Альфредо Морелос с июня 2023 года является свободным агентом. В течение 6 последних сезонов футболист выступал за шотландский "Глазго Рейнджерс", в составе которого провел 269 матчей, забил 124 гола и отдал 58 результативных передач, а также был 8 раз удален с поля (4 из них посредством прямой красной карточки) и получил 66 предупреждений, которые не привели к удалению.
За сборную Колумбии Морелос провел 11 матчей, в которых забил 1 гол, его последнее выступление за национальную команду состоялось летом 2021 года на Копа Америка-2021.
Агент экс-форварда "Рейнджерс" Морелоса: веду переговоры с несколькими топ-клубами из России
Агент колумбийского форварда Альфредо Морелоса Мартин Каманьо рассказал о своих переговорах с клубами РПЛ.
Фото: Getty Images