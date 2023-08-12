Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
0 - 2 0 2
КраснодарЗавершен
Ростов
3 - 0 3 0
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ленинградец
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Химки
2 - 0 2 0
РодинаЗавершен
Кубань
0 - 0 0 0
СоколЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
2 - 1 2 1
НоттингемЗавершен
Брайтон
4 - 1 4 1
Лутон ТаунЗавершен
Эвертон
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
Вест ХэмЗавершен
Шеффилд Юнайтед
0 - 1 0 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
5 - 1 5 1
Астон ВиллаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Лас-Пальмас
1 - 1 1 1
Мальорка2 тайм
П1 9X 1.27П2 7.2
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.25X 3.45П2 2.26

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
2 - 1 2 1
РеймсЗавершен
ПСЖ
0 - 0 0 0
Лорьян1 тайм
П1 1.43X 4.3П2 9.4

Суперкубок Германии

Бавария
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг1 тайм
П1 2.66X 3.7П2 2.54
 Реклама лига ставок Сделать ставку

РИА Новости: полузащитник "Динамо" Захарян не сыграет в игре 4-го тура РПЛ с "Балтикой"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян пропустит матч четвертого тура Российской Премьер-лиги против калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает источник, футболист "Динамо" Арсен Захарян не примет участие в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги против "Балтики", который состоится 13 августа на стадионе "ВТБ Арена". По какой причине – не раскрывается.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что атакующий хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян близок к смене клубной прописки. Российский футболист может продолжить карьеру в испанском "Реал Сосьедаде".

20-летний Арсен Захарян имеет действующее соглашение с московским "Динамо" до июня 2024 года. В нынешнем сезоне он забил два гола и отдал результативную передачу в пяти матчах бело-голубых.

Источник: РИА Новости


Динамо Захарян Балтика
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится