Как сообщает источник, футболист "Динамо" Арсен Захарян не примет участие в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги против "Балтики", который состоится 13 августа на стадионе "ВТБ Арена". По какой причине – не раскрывается.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что атакующий хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян близок к смене клубной прописки. Российский футболист может продолжить карьеру в испанском "Реал Сосьедаде".
20-летний Арсен Захарян имеет действующее соглашение с московским "Динамо" до июня 2024 года. В нынешнем сезоне он забил два гола и отдал результативную передачу в пяти матчах бело-голубых.
Источник: РИА Новости
РИА Новости: полузащитник "Динамо" Захарян не сыграет в игре 4-го тура РПЛ с "Балтикой"
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян пропустит матч четвертого тура Российской Премьер-лиги против калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Динамо"