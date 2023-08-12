— Я удовлетворен результатом. Мы были лучше, чем соперник, с самого начала и до конца. У "Оренбурга" было несколько моментов, но мы владели инициативой. Хочу отметить боевой настрой своих игроков. Так мы и действовали. Это стало залогом победы, — приводит слова Ивича "Матч ТВ".
Сегодня, 12 августа 2023 года, "Краснодар" в гостях провел матч против "Оренбурга" в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги. Подопечные Владимира Ивича одержали победу со счетом 2:0. В их составе дублем отметился атакующий хавбек сборной Армении Эдуард Сперцян.
После четырех туров Российской Премьер-Лиги "Краснодар" имеет в активе 12 баллов из 12 возможных. "Быки" занимают первое место в турнирной таблице. В пятом туре чемпионата страны южане сыграют против московского "Локомотива" (19 августа).
Тренер "Краснодара" Ивич: мы были лучше, чем "Оренбург", с самого начала и до конца
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал победу своей команды над "Оренбургом" (2:0) в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги.
Фото: "Чемпионат"