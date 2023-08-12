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Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
0 - 2 0 2
КраснодарЗавершен
Ростов
3 - 0 3 0
РубинЗавершен

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Ленинградец
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Химки
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РодинаЗавершен
Кубань
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СоколЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Арсенал ТулаЗавершен

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Арсенал
2 - 1 2 1
НоттингемЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
Вест ХэмЗавершен
Шеффилд Юнайтед
0 - 1 0 1
Кристал ПэласЗавершен
Брайтон
4 - 1 4 1
Лутон ТаунЗавершен
Эвертон
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ФулхэмЗавершен
Ньюкасл
5 - 1 5 1
Астон ВиллаЗавершен

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Реал Сосьедад
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ЖиронаЗавершен
Лас-Пальмас
1 - 1 1 1
Мальорка2 тайм
П1 9.2X 1.26П2 7.2
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.25X 3.45П2 2.26

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Марсель
2 - 1 2 1
РеймсЗавершен
ПСЖ
0 - 0 0 0
Лорьян1 тайм
П1 1.43X 4.3П2 9.6

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Бавария
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РБ Лейпциг1 тайм
П1 2.7X 3.65П2 2.52
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Тренер "Краснодара" Ивич: мы были лучше, чем "Оренбург", с самого начала и до конца

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Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал победу своей команды над "Оренбургом" (2:0) в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги.
Фото: "Чемпионат"
— Я удовлетворен результатом. Мы были лучше, чем соперник, с самого начала и до конца. У "Оренбурга" было несколько моментов, но мы владели инициативой. Хочу отметить боевой настрой своих игроков. Так мы и действовали. Это стало залогом победы, — приводит слова Ивича "Матч ТВ".

Сегодня, 12 августа 2023 года, "Краснодар" в гостях провел матч против "Оренбурга" в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги. Подопечные Владимира Ивича одержали победу со счетом 2:0. В их составе дублем отметился атакующий хавбек сборной Армении Эдуард Сперцян.

После четырех туров Российской Премьер-Лиги "Краснодар" имеет в активе 12 баллов из 12 возможных. "Быки" занимают первое место в турнирной таблице. В пятом туре чемпионата страны южане сыграют против московского "Локомотива" (19 августа).


Ивич Краснодар Оренбург
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