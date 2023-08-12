– Это неправда. Насколько я знаю, "Спартак" не предлагал Бальде никому. Клуб не планирует расставаться с игроком, — передает слова Пасторелло Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" этим летом хотел бы расстаться с Кейта Бальде. По слухам, красно-белые предложили своего форварда клубам из ОАЭ и Саудовской Аравии.
28-летний Кейта Бальде является игроком московского "Спартака" с лета прошлого года. Действующий контракт сенегальца с красно-белыми рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 2,50 млн евро.
Агент: "Спартак" не планирует расставаться с Бальде
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего московского "Спартака" Кейта Бальде, отреагировал на слухи о возможном уходе своего клиента из российского клуба.
Фото: "Чемпионат"