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Агент: "Спартак" не планирует расставаться с Бальде

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Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего московского "Спартака" Кейта Бальде, отреагировал на слухи о возможном уходе своего клиента из российского клуба.
Фото: "Чемпионат"
– Это неправда. Насколько я знаю, "Спартак" не предлагал Бальде никому. Клуб не планирует расставаться с игроком, — передает слова Пасторелло Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" этим летом хотел бы расстаться с Кейта Бальде. По слухам, красно-белые предложили своего форварда клубам из ОАЭ и Саудовской Аравии.

28-летний Кейта Бальде является игроком московского "Спартака" с лета прошлого года. Действующий контракт сенегальца с красно-белыми рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 2,50 млн евро.


Спартак Бальде Кейта Российские трансферы
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