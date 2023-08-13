- Писарский оказался заложником того, что теперь от него всегда ждут голов. Не всё получилось, чтобы эту ситуацию закрыть и остаться победителем, но мы на него надеемся. Он наш игрок, у него есть все данные, чтобы быть качественным футболистом. Надо, чтобы он скорее восстановился и уже приносил пользу команде, - передает слова Осинькина РИА Новости.
27-летний нападающий Владимир Писарский в декабре 2022 года перешел в "Крылья Советов" из "Оренбурга", на тот момент форвард был одним из лучших бомбардиров чемпионата России-2022/2023, забив в его осенней части 14 голов. В 16 сыгранных матчах за волжан во всех турнирах футболист отличился 3 забитыми мячами (все в Кубке России) и 2 голевыми передачами (обе в РПЛ). В текущем сезоне Писарский еще не провел ни одного официального матча из-за повреждения.
Осинькин: Писарский оказался заложником того, что теперь от него всегда ждут голов. Мы на него надеемся
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал ситуацию с результативностью нападающего Владимира Писарского.
Фото: ПФК "Крылья Советов"