– Рад за Арсена. "Реал Сосьедад" — отличный вариант для него, желаю ему быть там лучшим. Я играю в РПЛ три года, видел, на что он способен. Он много раз показал и доказал, почему за ним пришел этот клуб. Готов ли он к Испании? Если бы не был, его бы не покупали.
Ранее стало известно о том, что в ближайшее время полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян станет игроком испанского "Реал Сосьедада". Его переход уже согласован, об этом заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров. По слухам, бело-голубые заработают на трансфере своего игрока 12 миллионов евро (плюс возможные бонусы). Уже сегодня Захарян полетит в Испанию, где пройдет медицинский осмотр для своего перехода в стане сан-себастьянцев.
Источник: "Чемпионат"
Лаксальт – о Захаряне: если бы он не был готов к Испании, его бы не покупали
Защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт поделился мыслями о скором трансфере своего одноклубника Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Динамо"