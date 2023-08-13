– Надеюсь, что трансфер состоится. Это будет плюс не только для "Динамо", но и всего российского футбола. Надеюсь, что это послужит нам толчком, чтобы европейские клубы брали российских игроков из чемпионата России, и они будут уезжать.
Насколько трудно придется "Динамо" без Захаряна? Конечно, будет сложно, потому что Арсен был одним из ведущих игроков. Но трансферное окно еще не закрыто, и есть время, чтобы попытаться его заменить, – приводит слова Смолова "Матч ТВ".
13 августа руководители "Динамо" подтвердили, что сделка по переходу полузащитника сборной России и "бело-голубых" Арсена Захаряна находится на завершающей стадии. Сторонам осталось уладить формальности. В воскресенье 20-летний уроженец Самары должен вылететь в Сан-Себастьян для прохождения медосмотра.
По слухам, сумма сделки составит 12 млн евро плюс бонусы. В общей сложности Захарян провел в составе "Динамо" 89 игр, записав на свой счет 19 голов и 25 ассистов. Кроме того, в его активе семь матчей в майке национальной сборной России. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Арсена в 15 млн евро.
Смолов: надеюсь, переход Захаряна в "Реал Сосьедад" послужит толчком для перехода россиян в европейские клубы
Форвард "Динамо" Федор Смолов оценил возможный переход своего одноклубника Арсена Захаряна в испанский клуб "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Динамо"