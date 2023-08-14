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Брейдо: вряд ли Лингард окажется в ЦСКА. Этот вопрос можно считать закрытым

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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо поделился информацией о возможном переходе английского хавбека Джесси Лингарда.
Фото: Getty Images
"Окажется ли Джесси Лингард в ЦСКА? Вряд ли. Пожалуй, этот вопрос можно считать закрытым", - цитирует Брейдо "ТАСС".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник Джесси Лингард был предложен московскому ЦСКА.

Последним клубом в карьере 30-летнего воспитанника "Манчестер Юнайтед" был "Ноттингем Форест", контракт с которым истек этим летом. В минувшем сезоне Лингард сыграл 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.


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