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Нападающий "Айнтрахта" Борре попал в сферу интересов ЦСКА

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Центрфорвард "Айнтрахта" Рафаэль Борре может перейти в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, московский ЦСКА рассматривает форварда немецкого "Айнтрахта" Рафаэля Борре в качестве усиления линии нападения и хочет арендовать игрока. Также есть информация, что сторона колумбийского футболиста не удовлетворена предложенной зарплатой, однако им интересен вариант с продолжением карьеры в России.

В прошлом сезоне 27-летний Борре сыграл 47 матчей за "Айнтрахт", забил 3 мяча и отдал 4 голевых ассиста на партнеров. Его контракт с клубом из Франкфурта действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость колумбийца в 9 миллионов евро.

Источник: Legalbet


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