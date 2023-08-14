Как сообщает источник, московский ЦСКА рассматривает форварда немецкого "Айнтрахта" Рафаэля Борре в качестве усиления линии нападения и хочет арендовать игрока. Также есть информация, что сторона колумбийского футболиста не удовлетворена предложенной зарплатой, однако им интересен вариант с продолжением карьеры в России.
В прошлом сезоне 27-летний Борре сыграл 47 матчей за "Айнтрахт", забил 3 мяча и отдал 4 голевых ассиста на партнеров. Его контракт с клубом из Франкфурта действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость колумбийца в 9 миллионов евро.
Источник: Legalbet
Нападающий "Айнтрахта" Борре попал в сферу интересов ЦСКА
Центрфорвард "Айнтрахта" Рафаэль Борре может перейти в московский ЦСКА.
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