– Меня стали называть Пеналду? Не обидно. Пусть попробуют сначала забить с пенальти. Когда забил три с "точки" в игре с "Ахматом" — это не так просто, как кажется, — цитирует Чалова Sport24.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги нападающий московского ЦСКА Федор Чалов принял участие в четырех матчах своей команды. Он сумел записать в собственный актив четыре забитых мяча. Примечательно, что все голы Чалов забил с 11-метровой отметки.
Столичный ЦСКА после четырех туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету девять очков и занимает третье место в турнирной таблице.
Чалов: не обидно, что меня стали называть Пеналду
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов ответил на юмористические комментарии болельщиков по поводу его голевых действий в текущем сезоне РПЛ.
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