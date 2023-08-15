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Булыкин: ЦСКА стоит искать замену Акинфееву? Слишком рано, он будет играть столько, сколько захочет

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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин считает, что ЦСКА преждевременно начинать поиски замены вратарю Игорю Акинфееву.
Фото: Getty Images
"Стоит ли ЦСКА искать сменщика Акинфееву? Это слишком рано, даже об этом думать не надо. Игорь будет стоять столько, сколько захочет", — сказал Булыкин.

37-летний Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА. Матч прошлого тура чемпионата России с "Сочи" (3:1) вратарь пропустил из-за травмы. Соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона.

Источник: "Спорт день за днём"


ЦСКА Акинфеев Булыкин
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