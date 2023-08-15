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Костанца: "Крылья Советов" хорошо начали сезон, календарь был сложным

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Защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца высказался о начале сезона для самарской команды.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Это хорошее начало для нас. Календарь был крайне сложный, но мы идем без поражений и вверху таблицы", — сказал Костанца.

"Крылья Советов" в четырех матчах нынешнего сезона чемпионата России набрали восемь очков и занимают в турнирной таблице восьмое место. В следующем туре самарская команда сыграет на выезде с "Рубином".

Источник: "Известия".


Крылья Советов Костанца
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