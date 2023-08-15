– Я не на стороне журналиста – это точно. И тем более не поддерживаю хейт в отношении Дзюбы. Выкрики в спину в погоне за кликабельностью, когда футболист идет к машине со своей семьей – это не очень, я ненавижу это. Ошибка Дзюбы только в том, что он молча не сел в машину. Грубейшая ошибка.
Сам вопрос нормальный, но форма подачи и способ выкрика этого вопроса выглядит плохо, у вас есть микст?зона, работайте там, пожалуйста. А это… Ну что это такое? Да, Дзюбе нужно было промолчать. И мне часто нужно промолчать, да многим часто не хватает сдержанности. Но футболисты и все мы – живые люди. Думаю, корреспондент доволен, он получил то, зачем приехал на стадион, – приводит слова Генича "Матч ТВ".
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба, который продолжает восстанавливаться от травмы, грубо отреагировал на вопрос журналиста на парковке после окончания домашнего матча "железнодорожников" с "Крыльями Советов" (1:1). Корреспондент поинтересовался отношением футболиста к высказыванию тренера Игоря Шалимова о том, что он не сможет забить более двух голов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. В ответ Дзюба пообещал представителю СМИ "засунуть телефон в одно место". Экс-наставник "Рубина" и "Витесса" Леонид Слуцкий выступил в защиту спортсмена, назвав журналиста "19-летним дебилом".
Генич: я точно не на стороне журналиста и тем более не поддерживаю хейт в отношении Дзюбы
Футбольный комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич поделился своим отношением к инциденту между нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой и 19-летним журналистом.
Фото: "Матч ТВ"