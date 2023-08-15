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Агент нападающего "Спартака" Николсона: Шамар будет готов к игре с "Зенитом"

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Ненад Портега, представляющий интересы нападающего московского "Спартака" Шамара Николсона, рассказал о том, что его клиент будет готов выйти на поле в центральном матче 5-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
– Шамар будет готов к игре с "Зенитом", – цитирует Портегу "Чемпионат".

В рамках 5-го тура московский "Спартак" на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" примет бессменного чемпиона последних 5 лет "Зенит" из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по мск. Ведущий Первого канала Денис Казанский в своем Telegram-канале написал, что судейское назначение на центральный матч выходных станет самым ожидаемым событием недели.

В минувшем сезоне Николсон забил 4 мяча и отдал 2 голевых паса в 27 играх в составе "Спартака" в чемпионате и Кубке России. В новом сезоне 26-летний форвард после возвращения в Москву из расположения сборной Ямайки ни разу не вышел на футбольное поле. По информации СМИ, главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль предложил Шамару подыскать себе новый клуб. Однако потенциальных работодателей отпугивает высокая зарплата легионера московской команды.


Спартак Зенит Николсон
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