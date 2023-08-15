Как утверждает источник, знакомый с ситуацией, 46-летний российский специалист должен окончательный дать ответ в среду, 16 августа. Напомним, что Адиев является уроженцем Грозного.
Ранее сообщалось, что руководство грозненского "Ахмата" рассматривает кандидатуру Сергея Юрана на пост нового главного тренера команды. Отмечалось, что чеченский клуб даже готов выплатить компенсацию "Пари Нижний Новгород" за досрочное расторжение контракта с 54-летним специалистом. Другим претендентом на пост наставника "Ахмата" является Евгений Калешин, работающий в тольяттинском "Акроне". Волжане с 12 очками возглавляют таблицу Первой Лиги после 5-ти туров.
15 августа "Ахмат" объявил об отставке Сергея Ташуева. К ближайшему домашнему матчу с "Оренбургом" в рамках 5-го тура РПЛ команду готовит старший тренер "Ахмата-2" Иса Байтиев. Причиной увольнения Ташуева стали неудовлетворительные результаты клуба на старте сезона. Грозненцы одержали всего одну победу в шести матчах. После четырех сыгранных туров чемпионата России они опустились на 11-ю строчку в таблице, имея на счету 3 очка.
Источник: Sport24
Sport24: "Ахмат" предложил совмещение постов главному тренеру сборной Казахстана Магомеду Адиеву
Руководство "Ахмата" предложило главному тренеру сборной Казахстана Магомеду Адиеву вариант с совмещением постов в национальной команде и грозненском клубе.
Фото: Globall Look Press