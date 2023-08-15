По сведениям источника, 20-летний россиянин в среду, 16 августа, вылетит в Испанию и вечером приземлится в Сан-Себастьяне, где пройдет медицинское обследование и подпишет многолетний контракт.
Отмечается, что срок действия трудового договора будет рассчитан более чем на 5 лет. Сумма трансфера составляет 12 млн евро плюс бонусы. Дебют Захаряна в составе своей новой команды может состояться уже в ближайшую субботу, 19 августа, в домашнем матче 2-го тура чемпионата Испании против "Сельты".
Источник: "СЭ"
"СЭ": полузащитник "Динамо" Захарян согласовал личный контракт с "Реалом Сосьедад" и вылетит в Испанию 16 августа
Хавбек "Динамо" и сборной России Арсен Захарян достиг принципиальной договоренности c испанским клубом "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Динамо"