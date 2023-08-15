Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Марсель
22:00
ПанатинаикосНе начат
П1 1.5X 4.5П2 7
 Реклама лига ставок Сделать ставку

"СЭ": полузащитник "Динамо" Захарян согласовал личный контракт с "Реалом Сосьедад" и вылетит в Испанию 16 августа

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Хавбек "Динамо" и сборной России Арсен Захарян достиг принципиальной договоренности c испанским клубом "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Динамо"
По сведениям источника, 20-летний россиянин в среду, 16 августа, вылетит в Испанию и вечером приземлится в Сан-Себастьяне, где пройдет медицинское обследование и подпишет многолетний контракт.

Отмечается, что срок действия трудового договора будет рассчитан более чем на 5 лет. Сумма трансфера составляет 12 млн евро плюс бонусы. Дебют Захаряна в составе своей новой команды может состояться уже в ближайшую субботу, 19 августа, в домашнем матче 2-го тура чемпионата Испании против "Сельты".

Источник: "СЭ"


Динамо Реал Сосьедад Захарян Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится