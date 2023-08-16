"Я могу сказать только по окончании сезона, кто лучший тренер России. В прошлом сезоне для меня лучшим был Семак, потому что он привел команду к чемпионству. Карпина называют лучшим тренером России? Для меня лучший тренер тот, кто привел команду к чемпионству. Если бы меня спрашивали, то я бы назвал Семака", — сказал Павлюченко.
47-летний Семак, ранее входивший в тренерский штаб "Зенита", полноценно возглавил команду в 2018 году, когда покинул "Уфу". За пять лет с командой специалист выиграл пять чемпионств в России, четыре Суперкубка и Кубок страны. Контракт между сторонами, согласно данным Transfermarkt, рассчитан ещё на два сезона.
Павлюченко выступал вместе с Семаком за сборную России, они вместе выиграли бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.
Источник: "РБ Спорт".
Павлюченко: Карпин — лучший тренер России? Для меня лучший тот, кто привел команду к чемпионству. Выберу Семака
Бывший российский нападающий Роман Павлюченко считает главного тренера "Зенита" Сергея Семака лучшим тренером в России.
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