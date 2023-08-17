– Это вообще пипец. С ним люди боялись разговаривать, дышать и смотреть в его сторону. По струнке все ходили. Один раз мне нужно было с Черчесовым поговорить. Я попросил Кевина Кураньи помочь. Он такой: "Брат, извини, без шансов. Я туда не пойду, я боюсь". Пришлось идти одному.
Голкипер Евгений Фролов и Станислав Черчесов работали вместе в московском "Динамо". Российский специалист возглавлял бело-голубых с апреля 2014 года по июль 2015 года.
В настоящее время Станислав Саламович находится без клуба. Его предыдущая команда – венгерский "Ференцварош". В стане "зеленых орлов" он работал с декабря 2021 года по июль нынешнего года. Этим летом Черчесов был уволен из "Ференцвароша" после вылета из Лиги чемпионов УЕФА. Отметим, что коллективу из Будапешта российский специалист помог выиграть три трофея.
Источник: Sport24
Вратарь Фролов – о Черчесове: с ним люди боялись разговаривать, дышать и смотреть в его сторону
Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов заявил о том, что Станислав Черчесов является самым строгим тренером, с которым ему доводилось работать.
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