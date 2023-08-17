– Останется ли Шамар в "Спартаке"? К сожалению, у меня нет точного ответа. Его не ставят играть. Нам грустно от этого, но такова жизнь. Все может измениться в любую сторону за один день, – приводит слова Протеги Sport24.
В третьей декаде июля Николсон прибыл в расположение клуба из сборной Ямайки, но пока не сыграл ни минуты в составе "Спартака" в чемпионате и Кубке России нового сезона. Соглашение с 25-летним ямайцем заключено до лета 2026 года.
Как сообщали СМИ, главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль не рассчитывает на Шамара и предложил ему подыскать себе новый клуб до окончания трансферного окна. По слухам, потенциальных работодателей отпугивает высокая заработная плата нападающего "Спартака". Рыночная стоимость Николсона оценивается в 4,5 млн евро.
Агент Николсона: у меня нет точного ответа, останется ли Шамар в "Спартаке". Его не ставят играть, нам грустно от этого
Ненад Протега, представляющий интересы форварда "Спартака" Шамара Николсона, ответил на вопрос о будущем своего клиента в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"