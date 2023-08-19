Как сообщает источник, футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль в шаге от перехода в "Динамо". Столичные клубы уже согласовали условия трансфера. В ближайшее время сделка может быть закрыта.
25-летний Хорхе Карраскаль является футболистом московского ЦСКА с лета 2022 года. Действующий контракт полузащитника с красно-синими истекает в июне 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийца в семь миллионов евро. Ранее агент южноамериканца Родриго Лопес признавался, что работа над уходом его клиента из стана столичных ведется.
Источник: "Чемпионат"
Чемпионат: "Динамо" и ЦСКА согласовали детали трансфера Карраскаля
Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль в ближайшее время станет игроком столичного "Динамо".
Фото: "Матч ТВ"