— Тренер просил не читать вбросы, но я уже года четыре ничего не читаю. Потому что, во?первых, читать не умею, а во?вторых, все прекрасно понимаю. Ребята уже привыкли, в прошлом году Слуцкий пару раз уходил в отставку и возвращался, еще кого?то убирали. Это футбол, всегда говорят.
Вчера, 18 августа 2023 года, казанский "Рубин" дома сыграл против самарских "Крыльев Советов" в рамках пятого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Перед матчем с "волжанами" команду из Татарстана окружали не самые приятные слухи. В СМИ ходили разговоры о том, что главного тренера казанцев Рашида Рахимова могут отправить в отставку.
"Рубин" после пяти туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету пять баллов. В шестом туре чемпионата страны коллектив Рахимова сыграет с московским "Динамо" (26 августа).
Источник: "Матч ТВ"
Полузащитник "Рубина" Иванов: тренер просил не читать вбросы перед игрой с "Крыльями Советов"
Полузащитник "Рубина" Олег Иванов ответил на вопрос о том, как казанцы реагировали на слухи о возможном увольнении главного тренера команды Рашида Рахимова.
Фото: ФК "Рубин"