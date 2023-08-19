"Человек кайфует от того, что делает. Наверное, сейчас у него такой период в жизни, когда хочется чуть отдохнуть от тренерского ремесла", — сказал Иванов.
"Рубин" — последний клуб в тренерской карьере Слуцкого. Он покинул его в ноябре 2022 года и после этого перебрался на YouTube, где стал участвовать в программах не только как футбольный эксперт, но и комик. О возвращении специалиста в тренерскую деятельность не сообщается.
Источник: "Чемпионат".
Олег Иванов: Слуцкий кайфует от того, что делает. Хочет отдохнуть от тренерского ремесла
Полузащитник "Рубина" Олег Иванов высказался об увлечениях экс-главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"