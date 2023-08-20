– У "Зенита" после ухода нескольких футболистов уже нет преимущества по фамилиям. По именам в составе "Спартак" превосходит "сине?бело?голубых". "Зенит" сейчас, как говорится, в раздрае. Команда не может найти свою атакующую игру, нет взаимопонимания в переходе от обороны к атаке. У них пропала исполнительность после ухода ведущих футболистов. Пока они будут искать нужный состав, могут потерять очки. Победа над "Зенитом" даст "Спартаку" возможность более уверенно продолжать чемпионат, – приводит слова Кавазашвили "Матч ТВ".
Матч между "Спартаком" и "Зенитом" состоится в Москве сегодня, 20 августа. Стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 19:30 по московскому времени. Напомним, что при судействе 44-летнего москвича "сине-бело-голубые" выиграли у "красно-белых" обе встречи в чемпионате России.
К очному противостоянию команда Гильермо Абаскаля подходит в ранге пятой команды таблицы РПЛ. "Спартак" набрал 9 очков после четырех туров и опережает на 2 очка "Зенит", идущий седьмым.
По сведениям источника, на матче "Спартак" – "Зенит" будет установлен рекорд сезона по посещаемости. На трибунах столичной "Открытие Банк Арены" соберутся порядка 34 000 зрителей, что станет наивысшим показателем присутствия зрителей в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Кавазашвили: "Зенит" сейчас в раздрае. По именам в составе "Спартак" превосходит "сине-бело-голубых"
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили заявил, что по именам "красно-белые" на данный момент превосходят бессменного чемпиона России последних 5 лет "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"