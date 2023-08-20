– Клуб, который его подписал, вообще ни в чем не виноват. Насколько я знаю, "Динамо" собирается подавать в суд. И очень правильно делает. Что касается Норманна, конечно, это омерзительный поступок. И с точки зрения спортивной, и с точки зрения человеческой.
Он "испугался беспилотников" и убежал. Это что-то на уровне мерзости, с которой не хочется иметь никаких дел, – приводит слова Добровинского "СЭ".
Хавбек "Ростова" Матиас Норманн, выступавший за "Динамо" на правах аренды, в первой декаде августа принял решение самовольно покинуть расположение московского клуба. 27-летний норвежец уведомил обе российские команды о разрыве трудовых договоров из соображений безопасности. Причиной этого шага, по словам Норманна, послужила атака БПЛА на здания "Москва-Сити".
Контракт Матиаса с "Ростовом" действует до конца сезона-2024/25. 20 августа, в день окончания арендного соглашения с "Динамо", стало известно, что футболист подписал контракт с аутсайдером чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Раедом". За "бело-голубых" Норманн выступал с сентября прошлого года. Он провел за "Динамо" 18 матчей в чемпионате и Кубке России, не отметившись результативными действиями.
Адвокат Добровинский – о поступке Норманна: это что-то на уровне мерзости, с которой не хочется иметь никаких дел
Известный адвокат Александр Добровинский жестко отреагировал на решение полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна в одностороннем порядке расторгнуть контракт и покинуть Россию "по соображениям безопасности".
Фото: ФК "Динамо"