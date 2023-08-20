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Ромащенко – о победе над "Оренбургом": за полтора дня постарались донести тактические моменты, которые сегодня удавались

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Главный тренер грозненского "Ахмата" Мирослав Ромащенко прокомментировал победу чеченской команды над "Оренбургом" (4:0) в матче 5-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
— Победа всегда хороша и важна. Работы непочатый край. Мы прекрасно видим, над чем предстоит работать. У нас была неудачная серия. Рад, что удалось взять три очка. Хочу поблагодарить свою команду. Несмотря на небольшие сложности, они услышали нас. За полтора дня мы постарались донести тактические моменты, которые сегодня удавались где-то лучше, где-то хуже, но нужно поблагодарить игроков за то, что услышали.

Воскресенье, 20 августа, в Грозном состоялся один из матчей пятого тура Российской Премьер-лиги. Там "Ахмат" на своем поле сыграл против "Оренбурга". Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Мирослава Ромащенко. Отметим, что для Ромащенко эта встреча стала первой во главе чеченской команды. Он был назначен на пост главного тренера грозненского клуба 18 августа – он заменил Сергея Ташуева.

После пяти туров Российской Премьер-Лиги "Ахмат" имеет на своем счету шесть очков. Коллектив Мирослава Ромащенко занимает промежуточное десятое место в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"


Ромащенко Ахмат Оренбург
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