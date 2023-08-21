"Результат несправедлив? У меня есть свое мнение на этот счет и есть факт, который показывает табло — мы проиграли 1:3", — сказал Джикия.
29-летний Джикия в пяти матчах нынешнего сезона не отметился результативными действиями. Согласно данным Transfermarkt, его контракт с московской командой истекает в конце текущей кампании.
Источник: Sport24.
Джикия: результат матча с "Зенитом" несправедлив? У меня есть мнение на этот счет, но мы проиграли 1:3
Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался после поражения от "Зенита" (1:3) в пятом туре чемпионата России.
Фото: РБК Спорт