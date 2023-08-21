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Джикия: результат матча с "Зенитом" несправедлив? У меня есть мнение на этот счет, но мы проиграли 1:3

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Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался после поражения от "Зенита" (1:3) в пятом туре чемпионата России.
Фото: РБК Спорт
"Результат несправедлив? У меня есть свое мнение на этот счет и есть факт, который показывает табло — мы проиграли 1:3", — сказал Джикия.

29-летний Джикия в пяти матчах нынешнего сезона не отметился результативными действиями. Согласно данным Transfermarkt, его контракт с московской командой истекает в конце текущей кампании.

Источник: Sport24.


Джикия Спартак Зенит
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