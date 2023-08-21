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Ал. Мостовой: тоже не считал "Зенит" фаворитом, но кто знал, что Вендел вернется?

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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о победе "Зенита" в матче со "Спартаком" (3:1) в пятом туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Я относился к тем людям, которые не считали "Зенит" фаворитом. Но кто знал, что Вендел вернется? Он непонятно где гулял, а теперь вернулся, вышел на поле и решил все", — сказал Мостовой.

25-летний Вендел выступает за "Зенит" с октября 2020 года. Нынешнее лето футболист провёл по большей части в Бразилии, где занимался поиском новой команды и тренировался индивидуально. Когда с поиском нового коллектива не вышло, то Вендел вернулся в состав "Зенита", в матче за который со "Спартаком" (3:1) забил два гола. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

Источник: Евро-Футбол.Ру.


Мостовой Спартак Зенит Вендел
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