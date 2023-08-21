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Федун: за исключением Бонгонда, ни один трансфер "Спартак" не усилил

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Бывший президент московского "Спартака" Леонид Федун поделился мыслями о трансферной политике красно-белых этим летом.
Фото: "Чемпионат"
– Когда меня спрашивали после третьей игры, я говорил, что надо подождать встречи с "Зенитом". Я оказался прав. Пока одних амбиций не хватает. В первую очередь необходимо стабилизировать состав, понять, на каких игроков можно опираться. За исключением Бонгонда, ни один трансфер команду не усилил. Более того, перебор игроков может вызвать напряжение, что тоже не пойдет на пользу.

В текущее трансферное окно московский "Спартак" подписал семь футболистов. При этом красно-белые полноценно выкупили лишь четверых игроков: Хесуса Медину, Срджана Бабича, Тео Бонгонда и Олега Рябчука.

Вчера, 20 августа, московский "Спартак" дома сыграл против петербургского "Зенита" в рамках пятого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу сине-бело-голубых. Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля потерпели второе поражение подряд в чемпионате страны.

После пяти туров Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" имеет на своем счету девять набранных баллов. Красно-белые занимают промежуточное шестое место в турнирной таблице. Свой следующий поединок столичные проведут против грозненского "Ахмата". Данная встреча будет проведена 26 августа.

Источник: "СЭ"


Федун Спартак Российские трансферы Бонгонда Рябчук Бабич
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