"С Карпиным не довелось пока поговорить на эту тему. С Хохловым пообщались. И он сказал в любой момент звонить и он подскажет любые места в Сан-Себастьяне", — сказал Захарян.
47-летний Хохлов играл в "Реале Сосьедад" с 2000 по 2003 год. 54-летний Карпин выступал за команду с 2002 по 2005 год. 20-летний Захарян подписал с испанским клубом контракт на шесть лет, ранее он выступал за московское "Динамо".
Источник: официальный сайт "Реал Сосьедад".
Захарян: с Карпиным еще не говорил про "Реал Сосьедад". Хохлов сказал, что могу звонить в любое время
Полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян рассказал, что успел поговорить о команде с экс-полузащитником Дмитрием Хохловым.
Фото: "Чемпионат"