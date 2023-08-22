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Червиченко — о Свинове: логично, что Илья после 10 пропущенных в 3 матчах сядет на скамейку

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о вратарской позиции в команде.
Фото: ФК "Спартак"
"Свинов сядет на скамейку? Логично, если ты пропускаешь в трех матчах десять мячей, вряд ли можно говорить о том, что это нужно команде... Вряд ли Абаскаль похож на самоубийцу и Селихов с Максименко отсутствуют по игровым причинам", — сказал Червиченко.

22-летний Свинов в трёх матчах нынешнего сезона за "Спартак" пропустил 10 мячей. Он перешёл в московскую команду в конце 2021 года из "Факела", а прошлый сезон провёл за воронежскую команду на правах аренды. Также в распоряжении Гильермо Абаскаля на сезон есть Александр Максименко и Александр Селихов.

Источник: Metaratings.


Свинов Абаскаль Червиченко Спартак Максименко Селихов
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