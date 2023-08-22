"Мы до сих пор общаемся и дружим со Слуцким, но формат общения у нас кардинально другой. В отношении Слуцкого я не могу себе позволить говорить те вещи, которые говорит Артем.
Я очень хорошо отношусь к юмору, могу смеяться над собой. Но то, что происходит у них на шоу — безобразие", — сказал Адамов.
Под руководством Слуцкого Роман Адамов выступал за волгоградскую "Олимпию", "Москву" и "Крылья Советов". Также спортсмен успел поиграть за "Ростов", "Рубин", "Терек" (ныне — "Ахмат") и сборную России, в составе которой выиграл бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. В Европе Адамов поиграл за чешский клуб "Виктория Пльзень".
Источник: Sport24.
Роман Адамов: до сих пор дружу со Слуцким, но их шоу с Дзюбой — безобразие
Бывший российский нападающий Роман Адамов рассказал, что по-прежнему общается с Леонидом Слуцким, но ему не нравится его шоу с Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Москва"