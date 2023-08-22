– Однозначно я уступаю Аршавину по таланту. Да, ты прогрессируешь, и без таланта тоже никуда. Но если говорить, что я прям талант-талант – с этим точно не согласен. Вот Аршавин – реально талант. Думаю, что процентов на 60–70 я только реализовался, – цитирует Дзагоева "Матч ТВ".
По итогам прошлого сезона Дзагоев помог "Рубину" занять первое место в Первой лиге и вернуться в РПЛ. Летом казанский клуб не стал продлевать контракт с 33-летним полузащитником. В настоящее время Дзагоев находится на рынке свободных агентов. В минувшем сезоне он забил 3 мяча и дважды ассистировал партнерам в 20 играх Первой лиги.
Дзагоев – трехкратный чемпион России в составе ЦСКА, 4-кратный обладатель Кубка и Суперкубка России. За его плечами 59 матчей и девять голов в майке национальной сборной страны.
Дзагоев: однозначно я уступаю Аршавину по таланту. Думаю, я реализовался только на 60–70 процентов
Экс-полузащитник казанского "Рубина" и ЦСКА Алан Дзагоев сравнил себя с бывшим нападающим "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андреем Аршавиным.
ФК "Рубин"