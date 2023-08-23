— Ярошик успел только разобрать "Оренбург", потому что команда абсолютно не похожа на себя — не та, какой мы привыкли ее видеть по крайней мере в домашних матчах. И дома "Оренбург" проигрывал, и в Кубке России, и вратари "привозили", то есть с Ярошиком получился весь комплект.
Во вторник, 22 августа 2023 года, "Оренбург" объявил о том, что Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает должность главного тренера команды. При этом уточнялось, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Уже вчера на пост наставника был назначен испанский специалист Давид Деограсия, который изначально приглашался для работы с академией российской команды.
45-летний Иржи Ярошик возглавлял "Оренбург" с июня текущего года. Во главе команды он провел семь матчей. При чешском специалисте оренбуржцы одержали лишь одну победу.
Источник: "Матч ТВ"
Быстров: Ярошик успел только разобрать "Оренбург", потому что команда абсолютно не похожа на себя
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал уход Иржи Ярошика с поста главного тренера "Оренбурга".
Фото: "Чемпионат"