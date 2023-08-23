– Да, мы общаемся с Жиго. Часто переписываемся, все нормально. Звал ли его обратно в "Спартак"? Нет, не звал, — передает слова Джикии "СЭ".
29-летний Самуэль Жиго выступал за московский "Спартак" с 2018 по 2022 год. В прошлом году он перебрался во французский "Марсель". Отметим, что в составе красно-белых центральный защитник принял участие в 110 матчах. Ему удалось записать на свой счет десять забитых мячей и пять результативных передач. Действующий контракт Жиго с "Марселем" рассчитан до июня 2025 года.
Джикия: общаемся с Жиго, но обратно в "Спартак" я его не звал
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия ответил на вопрос о том, поддерживает ли он связь с игроком французского "Марселя" Самуэлем Жиго, который является его экс-одноклубником.
Фото: ФК "Спартак"