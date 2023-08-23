– Преждевременно оценивать сегодняшний уровень Вендела лишь на основании телевизионной картинки и пусть даже по двум мячам в ворота "Спартака". Истинную оценку может дать только тренерский штаб. За победу над "Спартаком" Вендела надо поблагодарить, но утверждать окончательно и бесповоротно, что он молодец, я бы не стал. Вендел способен на большее.
Напомним, 20 августа 2023 года петербургский "Зенит" провел гостевой матч против московского "Спартака". Эта игра стала центральным событием пятого тура Российской Премьер-лиги. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 3:1. Главным героем минувшего поединка стал полузащитник гостей Вендел. Бразильский футболист сумел записать в свой актив два забитых мяча.
25-летний Вендел является футболистом петербургского "Зенита" с октября 2020 года. Действующий контракт бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2027 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трех матчах, в которых он забил два гола и сделал один ассист.
Источник: Bobsoccer.ru
Игонин – об игре Вендела против "Спартака": утверждать окончательно, что он молодец, я бы не стал
Бывший футболист петербургского "Зенита" Алексей Игонин оценил игру полузащитника Вендела в матче 5-го тура РПЛ против московского "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"