– Не особо понял все, что произошло. Видимо, Марио с ЦСКА не договорился. Если он хотел вернуться в Россию, ему поступило предложение, то это его выбор. Согласен, что для болельщиков, можно сказать, это удар в спину, потому что все поддерживали, все верили. Но так произошло. Это жизнь, так бывает.
32-летний Марио Фернандес является значимой фигурой для московского ЦСКА. Он выступал в составе столичного клуба десять лет подряд (с 2012 по 2022 год). Вместе с красно-синими бразильский футболист завоевал семь трофеев. Этим летом защитник вернулся в Российскую Премьер-лигу. Он перешел в петербургский "Зенит". Фернандес заключил соглашение с сине-бело-голубыми до 30 июня 2024 года (с возможностью пролонгации договора еще на год). Примечательно, что "армейцы" в текущее трансферное окно также хотели подписать Марио.
Источник: "Матч ТВ"
Помазун – о переходе Фернандеса в "Зенит": для болельщиков ЦСКА это удар в спину
Футболист ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за "Урал", высказался о переходе экс-защитника "армейцев" Марио Фернандеса в "Зенит".
Фото: РИА Новости