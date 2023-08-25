"Бактиёр Зайнутдинов перешёл в "Бешикташ"? Поздравляю Баху, он себя здорово показал в РПЛ и заслужил попадания в европейский клуб. В Турции хороший чемпионат, "Бешикташ" там один из лучших клубов", — сказал Алип.
25-летний Зайнутдинов стал игроком "Бешикташа" в августе 2023 года, подписав контракт с турецкой командой на четыре года. "Бешикташ" заплатил ЦСКА за переход их футболиста 4,5 миллиона евро (данные Transfermarkt). В дебютной игре за "Бешикташ" в квалификации Лиги конференций Зайнутдинов забил гол.
Источник: "Известия".
Алип — о переходе Зайнутдинова в "Бешикташ": заслужил попадания в европейский клуб
Защитник "Зенита" Нуралы Алип прокомментировал переход своего соотечественника Бактиёра Зайнутдинова из ЦСКА в "Бешикташ".
Фото: сборная Казахстана