– "Урал" способен взять очки на выезде у "Зенита", но ему будет сложно. Тем более после того, как в минувшем туре сине-бело-голубые обыграли "Спартак". Думаю, эта победа еще больше приободрила команду, у ребят сейчас крылья появятся. Но тренерский штаб "Урала', в свою очередь, хорошо подготовит команду. Поэтому нас ждет непростое противостояние.
Сегодня петербургская "Газпром Арена" примет на своих просторах один из главных матчей шестого тура чемпионата России по футболу. В рамках него "Зенит" сразится против екатеринбургского "Урала". Старт игры запланирован на 15:00 (по московскому времени). Отметим тот факт, что она является крайне любопытной с турнирной точки зрения. Сейчас "шмели" опережают сине-бело-голубых. На счету "Урала" 13 набранных баллов. Он занимает вторую строчку в РПЛ. У "Зенита" после пяти туров в активе 10 очков. Команда с берегов Невы идет на третьем месте.
Источник: "Матч ТВ"
Шатов: "Урал" способен взять очки на выезде у "Зенита"
Бывший полузащитник "Зенита" и "Урала" Олег Шатов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между петербуржцами и екатеринбургским клубом.
Фото: "Чемпионат"