— В заявке на игру нет Страхини Эраковича, что с ним произошло? У него небольшое повреждение, он пока не тренируется в общей группе. Надеемся, что к следующему матчу подойдет.
В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" местный "Зенит" проводит матч против екатеринбургского "Урала" в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги. В заявку сине-бело-голубых не попал центральный защитник Страхиня Эракович.
22-летний Страхиня Эракович стал игроком петербургского "Зенита" этим летом. В текущем сезоне серб принял участие в пяти матчах сине-бело-голубых и не сумел отметиться баллами за результативность.
Источник: "Матч ТВ"
Защитник "Зенита" Эракович пропускает игру 6-го тура РПЛ с "Уралом" из-за травмы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему защитник Страхиня Эракович не попал в заявку сине-бело-голубых на игру 6-го тура РПЛ с екатеринбургским "Уралом".
Фото: РИА Новости