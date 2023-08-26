"Если быстро пропускаешь от "Зенита", потом всегда сложно. Нельзя забывать, что "Зенит" чемпион, сложно всем", — сказал Кулаков.
"Урал" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России. Команда опустилась на третью строчку турнирной таблицы турнира, пропустив вперёд "Зенит". У команд одинаковое количество очков (13), но у "Зенита" преимущество за счёт личных встреч.
Источник: РИА Новости.
Кулаков — о разгромном поражении от "Зенита": если быстро от них пропускаешь, потом всегда сложно. Это чемпион
Полузащитник "Урала" Денис Кулаков прокомментировал поражение от "Зенита" (0:4) в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Урал"