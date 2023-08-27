"Как мне "Спартак"? Как обычно. Начинают хорошо, а потом всегда какие-то неурядицы", — сказал Глушаков.
36-летний Глушаков играл за "Спартак" с 2013 по 2019 год. Вместе с командой спортсмен, становившийся капитаном красно-белых, выиграл чемпионат и Суперкубок России. Сейчас Глушаков находится без клуба.
Источник: Sport24.
Глушаков: "Спартак" как обычно: начинает хорошо, а потом всегда какие-то неурядицы
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.
Фото: ТАСС