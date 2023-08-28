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Орлов – Нагучеву об игнорировании Дзюбы: это непрофессионально! Ты третий в этом действе

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов жестко раскритиковал коллегу Романа Нагучева за игнорирование фамилии нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в течение 30 стартовых минут матча 6-го тура РПЛ с "Сочи" (1:0).
Фото: "Матч ТВ"
– Это непрофессионально! Если у Нагучева будет собственный телевизионный клуб, тогда он может использовать служебное положение. А при чем тут телезрители? Они же не знают об их конфликтах. Во время репортажа главное – игра. Ты – комментатор! Ты третий в этом действе. Первые – футболисты, потом – судьи, а ты – мостик между телезрителями и игроками. Ну, это вопиющий случай! – заявил Орлов в эфире YouTube-шоу "Такой футбол".

Столичное дерби между "Спартаком" и "Динамо" в рамках 3-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России состоится на стадионе "Открытие Банк Арена" 29 августа в 19:30. Телеканал "Матч ТВ" назначил комментаторами на эту игру Константина Генича и Романа Нагучева. 27 августа Нагучев в знак протеста против поведения нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы не называл 34-летнего футболиста по фамилии в течение стартовых 30 минут выездного матча с "Сочи" (1:0). Таким образом он выражал несогласие с неуважительным отношением игрока к представителям СМИ.

Коллега Нагучева Константин Генич пообещал в своем телеграм-канале называть все фамилии футболистов "Спартака" и "Динамо" в предстоящем дерби. Комментатор выразил уверенность, что Роман также справится с данной задачей 29 августа.


Орлов Нагучев Дзюба Локомотив
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