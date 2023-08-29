Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
2 - 1 2 1
Урал2 тайм
Факел
17:15
ОренбургНе начат
П1 2.38X 3.65П2 3
Спартак
19:30
ДинамоНе начат
П1 2.27X 4П2 3.05
Нижний Новгород
19:30
КраснодарНе начат
П1 3.35X 3.5П2 2.26
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Аршавин: атака у "Спартака" выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за чемпионство

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин высказался о шансах московского "Спартака" на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости
– У "Спартака" остаются одни и те же проблемы из года в год: опорная зона, центральные защитники, правый защитник. Пока изменений качественных не будет, "Спартак" так же будет лихорадить. Атака очень хорошая, яркая. Атака у команды выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за первое место.

В шестом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле сыграл против грозненского "Ахмата". Встреча завершилась со счетом 0:0. Таким образом, красно-белые не смогли победить уже в третьем подряд поединке в рамках РПЛ. В настоящее время на счету столичного клуба 10 набранных баллов. Он располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

В седьмом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" встретится в гостях с "Краснодаром". Эта игра пройдет в субботу, 2 сентября 2023 года.

Источник: "Матч ТВ"


Аршавин Зенит Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится