– У "Спартака" остаются одни и те же проблемы из года в год: опорная зона, центральные защитники, правый защитник. Пока изменений качественных не будет, "Спартак" так же будет лихорадить. Атака очень хорошая, яркая. Атака у команды выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за первое место.
В шестом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле сыграл против грозненского "Ахмата". Встреча завершилась со счетом 0:0. Таким образом, красно-белые не смогли победить уже в третьем подряд поединке в рамках РПЛ. В настоящее время на счету столичного клуба 10 набранных баллов. Он располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.
В седьмом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" встретится в гостях с "Краснодаром". Эта игра пройдет в субботу, 2 сентября 2023 года.
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин: атака у "Спартака" выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за чемпионство
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин высказался о шансах московского "Спартака" на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости