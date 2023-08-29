– "Динамо" неплохо выглядит и показывает хороший временный результат. Думаю, будет интересная и голевая игра. У "Спартака" был ничейный результат с "Ахматом" – должно сейчас прорвать. Не такой матч, как с ЦСКА, но все равно дерби. "Спартак" и "Динамо" – соседи по таблице, поэтому в Кубке смогут получше друг друга узнать, – цитирует Канчельскиса "Чемпионату".
Сегодня, 29 августа, "Спартак" на своем поле примет "Динамо" в столичном дерби в рамках 3-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России. Игра состоится на стадионе "Открытие Банк Арена". Стартовый свисток арбитра из Димитрова Виталия Мешкова прозвучит в 19:30 по московскому времени. После двух туров "Спартак" лидирует в квартете, набрав 6 очков и опережая идущее вторым "Динамо" на 2 очка.
В минувшие выходные "Спартак" дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (0:0), впервые в сезоне не пропустив и не забив. Таким образом, команда Гильермо Абаскаля продлила свою серию без побед до трех матчей и опустилась на 7-е место в таблице Российской Премьер-Лиги. "Динамо" в Казани упустило победу над "Рубином" (2:2), пропустив второй гол в компенсированное время. После шести туров РПЛ "бело-голубые" замыкают топ-5.
Канчельскис – о дерби с "Динамо": "Спартак" должно прорвать
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби между "Спартаком" и "Динамо" в Кубке России.
Фото: Globall Look Press