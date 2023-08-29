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Нигматуллин: не вижу серьезных предпосылок к тому, что Тороп сможет заменить Акинфеева

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался об игре вратаря московского ЦСКА Владислава Торопа.
Фото: Global Look Press
– Конечно, на фоне Акинфеева он сильно проигрывает, но ему простительно, учитывая юные годы. В 19 лет выйти и сразу заменить основного вратаря удаётся немногим. Это должна быть действительно уникально харизматичная личность. Но серьезных предпосылок к тому, что он на равных сможет заменить Игоря, я пока не вижу.

19-летний Владислав Тороп является воспитанником московского ЦСКА. Он оказался в основной команде "армейцев" в 2020 года. Действующий контракт между российским голкипером и красно-синими рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Владислава в 500 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Тороп принял участие в пяти матчах московского ЦСКА во всех турнирах. Голкипер "армейцев" пропустил шесть мячей. При этом в одном поединке он сумел отыграть на ноль.

Источник: Metaratings


Нигматуллин ЦСКА Тороп Акинфеев
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