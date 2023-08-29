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Мостовой: стажировка у Абаскаля? Ни в коем случае! Человек мяча на профессиональном уровне не видел

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Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой исключил возможность стажировки у главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"
– Стажировка у Абаскаля? Ни в коем случае! Унижать себя до такой степени, чтобы приходить стажироваться в "Спартак", где человек мяча на профессиональном уровне не видел? Это все равно, что я приду в медицинский университет и буду учить врачей, как правильно резать, – цитирует Мостового "РБ Спорт".

Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом прошлого года. Под руководством 34-летнего испанского специалиста московский клуб завоевал бронзовые медали РПЛ.

В эти минуты на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве проходит столичное дерби между "Спартаком" и "Динамо". После первого тайма счет 4:0 в пользу хозяев. В составе "красно-белых" дубль оформил нападающий Александр Соболев, который впервые вышел на игру с капитанской повязкой и отличился на 6-й и 18-й минутах.

Автором второго гола в ворота "Динамо" стал Срджан Бабич, 27-летний сербский защитник забил в своем дебютном матче за "Спартак". Четвертый мяч записал на свой счет полузащитник Антон Зиньковский, который реализовал выход один на один с голкипером "бело-голубых" Игорем Лещуком на 24-й минуте.


Спартак Абаскаль Мостовой
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