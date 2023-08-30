- Какого игрока не хватает сегодняшнему "Ростову" из игравших в мое время? Если честно, не хватает таких игроков, как Тимофей Калачев и Кристиан Нобоа, который мог связать оборонительную линию с атакующей. По мне, проблемная зона и проблемный игрок - тот, который играет на созидание и может дать последний пас, - передает слова Гацкана Sport24.
"Ростов" в шести стартовых турах нового сезона Российской премьер-лиги набрал 7 очков и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, при этом желто-синие забили 7 голов, пропустив в свои ворота 12. В двух последних матчах чемпионата - против "Сочи" (0:4) и "Пари Нижнего Новгорода" (0:1) команда главного тренера Валерия Карпина не смогла забить ни одного гола.
Гацкан: сегодняшнему "Ростову" не хватает таких игроков, как Калачев и Нобоа
Экс-опорный полузащитник "Ростова" Александр Гацкан высказал мнение о том, игроков какого плана не хватает сейчас желто-синим.
Фото: ФК "Ростов"