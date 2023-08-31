Уже кричат, что Фомин уходит в "Лион", Денисов уходит в "Лион"... Да как они могут поехать играть за границу? У них нет армянской диаспоры, которая помогла Захаряну... Я больше чем уверен, что армяне продавили трансфер Захаряна в "Реал Сосьедад", — сказал Стипиди.
20-летний Захарян стал игроком испанского клуба в августе, подписав с командой шестилетний контракт. За "Реал Сосьедад" спортсмен успел дебютировать в матче чемпионата Испании с клубом "Лас-Пальмас" (0:0), выйдя на поле на 15 минут.
Ранее сообщалось, что "Лион" хочет подписать двух российских игроков — Фомина и Денисова. Позднее сообщалось, что Фомина отказалось отпускать "Динамо", а интерес к Денисову опровергло руководство французского клуба.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Стипиди: Денисов и Фомин в "Лионе"? У них нет армянской диаспоры, которая помогла Захаряну
Футбольный функционер Павел Стипиди не верит, что полузащитник "Динамо" Даниил Фомин и "Спартака" Даниил Денисов перейдут в "Лион".
Фото: Getty Images