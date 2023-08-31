Повреждение нигерийский футболист по ходу матча 5-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:3). Из-за травмы футболист пропустил матч с "Ахматом" (0:0) в чемпионате России и игру Кубка России с "Динамо" (4:1).
Однако Мозес не сыграет с "Краснодаром" и вернётся в состав "Спартака" после международной паузы. Контракт Мозеса со "Спартаком" истекает летом 2024 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"СЭ": Виктор Мозес приступил к индивидуальным тренировкам в "Спартаке"
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес, восстанавливающийся после травмы, приступил к индивидуальным тренировкам.
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков