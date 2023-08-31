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"СЭ": Виктор Мозес приступил к индивидуальным тренировкам в "Спартаке"

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Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес, восстанавливающийся после травмы, приступил к индивидуальным тренировкам.
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
Повреждение нигерийский футболист по ходу матча 5-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:3). Из-за травмы футболист пропустил матч с "Ахматом" (0:0) в чемпионате России и игру Кубка России с "Динамо" (4:1).

Однако Мозес не сыграет с "Краснодаром" и вернётся в состав "Спартака" после международной паузы. Контракт Мозеса со "Спартаком" истекает летом 2024 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Мозес Спартак
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